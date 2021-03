Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer missachtet Vorfahrt

Borsch (ots)

Ein 15-jähriger Moped-Fahrer befuhr Montagnachmittag die Straße "Am Dorfbach" in Borsch in Richtung Bermbacher Straße. Er missachtete die Vorfahrt eines Autofahrers und stieß mit diesem zusammen. Der junge Mann verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Ein Sachschaden von ca. 1.600 Euro entstand.

