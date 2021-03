Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrräder entwendet

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 08.02.2021 bis 01.03.2021, 16:00 Uhr, in einen Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Würzburger Straße in Suhl ein. Er entwendete zwei Fahrräder, darunter ein grünes Kinderrad, im Gesamtwert von ca. 200 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

