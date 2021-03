Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nicht versichert und berauscht

Schmalkalden (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Montagnachmittag einen 38-jährigen Mann, der auf einem E-Scooter in der Waldhausstraße in Schmalkalden fuhr. Am Gefährt war ein Kennzeichen angebracht, welches nur bis 28.02.2021 gültig war. Zudem zeigte ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Cannabis, Amphetamine und Metamphetamine. Der Mann musste daraufhin die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und erhält neben der Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz auch eine wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

