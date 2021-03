Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgängerin schwer verletzt - Unfallfahrer gesucht

Suhl (ots)

Eine 81-jährige Frau lief Montagvormittag gegen 9:50 Uhr im Steinweg in Suhl spazieren. Plötzlich fuhr der Fahrer eines Lieferfahrzeuges rückwärts, übersah die Frau und stieß mit ihr zusammen. Die Seniorin stürzte nach vorn und fiel auf ihr Gesicht. Ein Passant half der Dame und übergab sie dem Fahrer, der mittlerweile ausgestiegen war. Der wiederum brachte die Rentnerin in eine Apotheke und fuhr anschließend davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Einige Zeit später waren die Schmerzen der 81-Jährigen jedoch so stark, dass sie sich ins Krankenhaus begab und dort aufgrund der Schwere der Verletzungen sogar stationär aufgenommen werden musste. Die Polizei sucht nun den helfenden Passanten und weitere Zeugen, die den Unfall beobachtete haben und Hinweise zum Transporterfahrer geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl.

