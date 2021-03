Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Katzen verendeten

Springstille (ots)

Auf bislang unbekannte Weise kamen in der vergangenen Woche drei Katzen in Springstille zu Tode. Vermutlich wurden diese mit einem Köder vergiftet. Ein viertes Tier zeigte ebenfalls Vergiftungszeichen, konnte aber rechtzeitig behandelt werden und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Wem die verendeten Tiere gehörten muss noch ermittelt werden. Die Kadaver wurden dem Veterinäramt übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell