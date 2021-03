Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht und betrunken im Straßenverkehr

Suhl (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Sonntagnachmittag einen 37-jährigen VW-Fahrer in der Schopfenstraße in Suhl. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,70 Promille und der Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis für Cannabis, Amphetamine und Metamphetamine an. Zudem übergab der Mann eine kleine Menge Drogen, die er in seiner Hosentasche mit sich führte. Der 37-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Er erhält nun mehrere Anzeigen.

