Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigungen

Zella-Mehlis (ots)

Am 27.02.2021 wurde in der Rathausstraße von einem geparkten Pkw Audi das hintere Kennzeichen abgerissen und später im Umfeld aufgefunden. Von einem Pkw Toyota, welcher sich in der selben Straße befand, wurde ebenfalls das hintere Kennzeichen sinnlos abgerissen und unter das Fahrzeug geworfen. Durch einen Zeugen, welcher die Vorfälle bemerkte, konnten drei junge Männer festgestellt werden, welche daraufhin in Richtung Mehliser Markt flüchteten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell