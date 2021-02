Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Steinbach-Hallenberg (ots)

In der Suhler Straße in Steinbach-Hallenberg wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug eine Hecke sowie Verkehrszeichen beschädigt. Der Schaden wurde am 26.02.2021 gegen 01.30 Uhr festgestellt. Hinweise werden an den Inspektionsdienst Suhl unter Telefon 03681 369225 erbeten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell