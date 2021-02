Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Benshausen (ots)

Durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug wurde in Benshausen, Suhler Straße Nähe Schwimmbad, am 25.02.2021 zwischen 05.30 und 16.20 Uhr ein Pkw Toyota angefahren, so dass dessen Stoßfänger abgerissen wurde. Der Schaden beträgt ca. 2.000 EUR. Personen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Suhl Tel: 03681 369225 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell