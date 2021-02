Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: "Künstler" unterwegs

Schmalkalden (ots)

Am Freitag wurde an gleich zwei Stellen im Stadtgebiet Schmalkalden Graffiti festgestellt. Unbekannte hatten sich mit Schmierereien in grüner Farbe an der Bahnunterführung Grasberg und an einem Gebäude der Fachhochschule verewigt. Der Schaden muss noch ermittelt werden.

