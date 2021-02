Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Grabfeld (ots)

Am 25.02.2021 gegen 07.50 Uhr kam es zwischen Rentwertshausen und Nordheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein blau-grauer Lkw Transporter fährt in Richtung Norheim. In einer leichten Linkskurve kommt dieser auf die Gegenfahrbahn und touchiert einen Linienbus, welcher mit Fahrgästen besetzt ist. Am Bus entsteht ein Schaden am Außenspiegel. Der Fahrer des Transporters entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen die Hinweise geben können melden sich bitte der der Polizei Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693/591-0.

