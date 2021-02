Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trickbetrug

Meiningen (ots)

Am 25.02.2021 kam es zu einem versuchten Trickbetrug in der Utendorfer Straße in Meiningen. In den frühen Nachmittagsstunden klingelte eine unbekannte männliche Person an der Wohnungstür einer 74jährigen. Der Unbekannte gab sich als Beamter der Kriminalpolizei aus, welcher die Wertgegenstände in der Wohnung prüfen müsse, da der Name der Dame im Zusammenhang mit einem Verbrechen aufgefunden wurde. Die Frau reagierte hier vollkommen richtig und ließ den Unbekannten nicht in ihrer Wohnung. Die Polizei wurde umgehend informiert und eine Anzeige gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell