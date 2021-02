Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Arztpraxis - Tresor entwendet

Meiningen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Dienstag, 21:45 Uhr, bis Mittwoch, 6:30 Uhr, in eine Arztpraxis in der Mauergasse in Meiningen ein. Im Inneren durchsuchten die sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten schließlich einen 58 Kilogramm schweren Tresor, der fest verschraubt war. Mit dem Diebesgut der Marke "Müller Save PT3" im Gepäck verließen sie den Tatort. Die Einbrecher verursachten einen Gesamtschaden von ca. 1.000 Euro. Kriminalpolizisten sicherten die Spuren und übernahmen die Ermittlungen. Sie bitten Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern oder zum Verbleib des 60 x 45 x 38 Zentimeter großen grauen Tresors geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

