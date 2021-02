Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Zella-Mehlis (ots)

Ein unbekannter Einbrecher machte sich in der Zeit von Sonntag- bis Mittwochnachmittag in einem Gartenhaus in der Friedebergstraße in Zella-Mehlis zu schaffen. Er brach eine Tür des Hauses und auch den Gartenschuppen auf. Anschließend entwendete er eine Musikanlage, eine Kochplatte und Vorhängeschlösser. Nachdem der Unbekannte sämtliche Schränke durchwühlte verschwand er wieder und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

