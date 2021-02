Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch

Suhl (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Dienstagmittag bis Mittwochabend in einen Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl ein. Anschließend machten sie sich an einem Kellerverschlag zu schaffen und entwendeten den Akku eines E-Bikes. Ein Gesamtschaden von ca. 500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell