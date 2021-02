Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geld vom Konto abgebucht

Steinbach-Hallenberg (ots)

Ein angeblicher Mitarbeiter einer Software-Firma rief Mittwochmorgen mehrfach bei einem Steinbach-Hallenberger an und teilte ihm mit, dass das Sicherheitszertifikat seines Laptops abgelaufen sei. Mit geschickter Gesprächsführung bewegte er den Mann dahin, verschiedene Schritte am Handy und Laptop durchzuführen und schließlich sogar TAN-Nummer, die für Kontoaktivitäten notwenig sind, zu übermitteln. Erst am Abend stellte der Mann aus Steinbach-Hallenberg fest, dass Unbekannte 18.000 Euro von seinem Konto abgebucht hatten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Diese Masche ist eine weitere, auf die Betrüger zurückgreifen. Sie reiht sich in die Serie der Betrugsversuche der vergangenen Tage ein. Übergeben Sie niemals Kontodaten, TAN-Nummer oder Bargeld an Ihnen unbekannte Personen! Auch Bankmitarbeiter werden sie telefonisch niemals dazu auffordern, TAN-Nummern zu übergeben. Bleiben Sie skeptisch, beenden sie derartige Gespräche und informieren Sie die Polizei!

