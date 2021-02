Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Veilsdorf (ots)

Eine 26-jährige Autofahrerin befuhr Mittwochnachmittag die Lange Gasse in Veilsdorf und wollte an der Einmündung zur Bundesstraße 89 nach links in Richtung Hildburghausen abbiegen. Dabei übersah sie den PKW einer 31-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Beide Frauen kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

