Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb

Hildburghausen (ots)

Ein 24-jähriger Mann begab sich Mittwochmittag in einen Lebensmittelmarkt in der Römhilder Straße in Hildburghausen und packte in aller Ruhe Waren im Wert von fast 60 Euro in seinen Rucksack. Anschließend wollte er gehen, ohne seinen Einkauf zu bezahlen. Kunden, die gerade im Markt waren halfen den Angestellten, den Mann in das Büro zu begleiten. Dort warteten sie auf die Polizei, die den 34-Jährigen vorläufig festnahm. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, kam er auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß.

