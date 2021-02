Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Themar (ots)

Unbekannte betraten am Dienstag kurz nach Mitternacht das Gelände eines Tiergnadenhofs in der Meininger Straße in Themar. Sie kappten die Stromversorgung einer Koppel, auf der Pferde standen und scheuchten im Anschluss die Tiere auf. Ein blindes Pferd flüchtete panisch, verletzte sich dabei und musste von einem Tierarzt versorgt werden. Der Besitzer kam nachdem die angebrachte Überwachungstechnik Alarm schlug, sofort zur Weide und kümmerte sich um die Tiere. Die Hildburghäuser Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde gefertigt.

