Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichendiebstahl

Kloster Veilsdorf (ots)

Ein unbekannter Dieb entwendete in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen beide Kennzeichentafeln eines PKW, der auf einem Firmengelände in der Industriestraße in Kloster Veilsdorf geparkt war. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Hildburghäuser Polizei unter der Telefonnummer 03685 778-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell