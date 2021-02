Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Im Torbogen festgesteckt

Heldburg (ots)

Ein 31-jähriger Transporterfahrer befuhr Dienstagvormittag den Schuhmarkt in Heldburg in Richtung "Untere Vorstadt". Er missachtete beim Durchfahren eines Torbogens die erlaubte Fahrzeughöhe von 2,50 Meter und stieß mit seinem 3,20 Meter hohen Fahrzeug an den Bogen. Dabei beschädigte er seinen Transporter stark. Ein Schaden von ca. 20.000 Euro entstand. Der Torbogen blieb weitestgehend unversehrt.

