Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Schönbrunn (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Dienstagabend einen 43-jährigen PKW-Fahrer in Schönbrunn. Die Recherche in den polizeilichen Abfragesystemen zeigte, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem schlug ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamine/Metamphetamine an. Der Mann musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und seinen PKW stehen lassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell