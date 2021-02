Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer flüchtete

Unteralba (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines Mopeds befuhr am Samstag gegen 14:00 Uhr die Burgstraße in Unteralba und kam von der Straße ab. Er prallte gegen das Fallrohr einer Dachrinne, das an dem Haus einer 83-Jährigen angebracht war. Ohne sich um den Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern fuhr der Mopedfahrer weiter. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

