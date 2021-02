Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erst getankt, dann getankt und danach Unfall gebaut

Themar/Schleusingerneundorf (ots)

Die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Themar informierte Montagmorgen die Hildburghäuser Polizei, weil ein Kunde sichtlich alkoholisiert seinen PKW betankte, anschließend in das Fahrzeug stieg und los fuhr. Die Beamten prüften die möglichen Strecken, konnten aber niemanden feststellen. Wenig später rief der Fahrer eines Abschleppdienstes die Polizei, weil er ein Fahrzeug abschleppen sollte, welches nach einem Frontschaden liegengeblieben war. Der Fahrer des Unfallwagens stünde erkennbar unter Alkoholeinfluss. Die Beamten machten sich auf den Weg und ließen den 40-Jährigen in den Atemalkoholtester pusten. Ein Wert von 3,27 Promille stand zu Buche. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe im Klinikum abgeben. Während der Aufnahme des Sachverhaltes meldete sich ein weiterer Zeuge, der ein Kennzeichen in seiner Hecke an seinem Grundstück in Schleusingerneundorf gefunden hatte. Dieses gehörte zu dem PKW, des Mannes, der abgeschleppt werden wollte. Ersten Ermittlungen nach fuhr der 40-Jährige nach dem Tanken durch Schleusingerneundorf, prallte in die Hecke, wobei das Kennzeichen abriss, fuhr danach einfach weiter und blieb kurze Zeit später aufgrund des Frontschadens liegen.

