Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Café

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte zerstörten in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen mehrere Fensterscheiben eines Cafés in der Talstraße in Zella-Mehlis mit einem Pflasterstein. Anschließend begaben sie sich ins Innere und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Mit einem Portemonnaie, einem Notebook und einem Jutesack im Gepäck verließen die Unbekannten das Café. Unweit des Gebäudes wurde anschließend die leere Geldbörse und im Bereich des Meeresaquariums der Jutesack gefunden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell