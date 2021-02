Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angerempelt und bestohlen

Suhl (ots)

Unbekannte Männer rempelten am frühen Montagabend gegen 17:00 Uhr eine 21-jährige Frau, die an einem Ticketautomaten in der Bahnhofstraße in Suhl stand. Kurz danach bemerkte sie, dass sowohl ihr Smartphone als auch ihre Geldbörse fehlten. Unbemerkt entwendeten die Diebe die Gegenstände und verschwanden anschließend. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell