Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizei sucht Zeugen nach Bedrohung

Zella-Mehlis (ots)

Ein 21-jähriger Mann betrat am Freitag gegen 20:00 Uhr einen Lebensmittelmarkt in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Der Ladendetektiv beobachtete, wie der Mann mehrere Flaschen in seine Jacke steckte und anschließend im Bereich des Kassenbereiches über eine Absperrung sprang und flüchtete. Der Detektiv verfolgte ihn noch, verlor ihn aber kurze Zeit später aus dem Blick. Aufgrund der genauen Beschreibung nahmen die Beamten der Suhler Polizei den 21-Jährigen wenig später in der Nähe des Marktes vorläufig fest. Der Mann zeigte sich äußerst aggressiv und bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten zwei Küchenmesser in seinen Socken versteckt. Ersten Ermittlungen nach soll der Täter auf seiner Flucht zwei Frauen mit diesen Messern gedroht haben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei diese beiden Frauen und weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-225.

