Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieseldieb

Bad Salzungen (ots)

Ein unbekannter Täter machte sich in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag am Tank eines Lastwagens, der in der Langenfelder Straße in Bad Salzungen geparkt war, zu schaffen. Er zapfte insgesamt 130 Liter Diesel ab und verschwand anschließend. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

