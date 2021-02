Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hungriger Dieb

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit vom 01.02.2021 bis 21.02.2021, 12:30 Uhr, Knackwürste im Wert von ca. 160 Euro aus einem Kühlschrank, der im Keller eines Hauses in der Wilhelm-Külz-Straße in Schmalkalden aufgestellt war. Zeugen, die Hinweise zum hungrigen Dieb geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell