Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Eisfeld (ots)

In der Zeit vom 16.02.2021 bis 19.02.2021, 17:30 Uhr parkte ein 41 jähriger Eisfelder seinen Seat Alhambra in der Straße am Hofsteg in Eisfeld ab. Am Freitag, 19.02.2021 stellte er an besagtem Fahrzeug einen Unfallschaden fest. Der Unfallverursacher hat sich ohne Namensangabe von der Unfallstelle entfernt. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an unten stehende Polizeidienststelle oder jede andere Polizeidienststelle.

