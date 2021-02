Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoscheiben zerkratzt

Hildburghausen (ots)

In der Zeit vom 18.02.2021, 21:15 Uhr bis 19.02.2021, 13:30 Uhr wurden in der Karl-Liebknecht-Straße in Hildburghausen an einem abgestellten VW Jetta mehrere Scheiben zerkratzt. Der oder die unbekannten Täter verursachten dabei einen Gesamtschaden in Höhe von circa 800 EUR.

