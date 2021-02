Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Römhild (ots)

Am Nachmittag des 19.02.2021, gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Syrien die Käthe-Kollwitz-Straße in Römhild mit seinem Citroen Transporter. An der Einmündung beabsichtigte der Mann auf die Meininger Straße abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er jedoch einen auf der Meininger Straße querenden 35-jährigen aus Meiningen mit seinem VW Golf und es kam zur Kollision. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt, aber es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12.000 EUR. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

