Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit über einem Promille im Straßenverkehr

Suhl (ots)

Am frühen Morgen des 21.02.2021 um 02:39 Uhr wurde der Führer eines Mercedes in Meiningen, Neu-Ulmer-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 21-jährigen, aus Vacha stammenden Mann wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,16 Promille, sodass in der Folge der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der junge Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

