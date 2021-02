Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Versicherungskennzeichen mit E-Scooter in Wernshausen unterwegs

Suhl (ots)

Am 19.02.2021 um 20:15 Uhr wurde in Wernshausen "Am Gries" ein 14-jähriger Führer eines E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz eröffnet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell