Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von Hund gebissen

Nordheim (ots)

Ein 30-jähriger Mann lief Donnerstagmittag mit seinen Kindern und seinem Hund in der Schwickershäuser Straße in Nordheim spazieren. Plötzlich kam ein anderer Hund aus einem Grundstück gelaufen, rannte auf den Vierbeiner des 30-Jährigen zu und verbiss sich in dem Tier. Der Mann versuchte seinen Hund zu befreien, wurde daraufhin aber selbst mehrfach gebissen. Er kam zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus und seine verletzte Hündin musste vom Tierarzt behandelt werden. Eine Anzeige gegen den Halter des angreifenden Vierbeiners wurde gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell