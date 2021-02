Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Zaun und Wand geprallt

Ritschenhausen (ots)

Ein 27-jähriger BMW-Fahrer befuhr am frühen Donnerstagmorgen die Paul-Motz-Straße in Ritschenhausen. Er kam in einer Kurve auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und stieß gegen einen Zaun und eine Hauswand. Glücklicherweise blieb der Mann unverletzt und auch der Sachschaden hielt sich in Grenzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell