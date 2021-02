Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto rollte davon

Bad Salzungen (ots)

Eine 31-jährige Renault-Fahrerin stellte Donnerstagmittag ihren PKW in der Straße der Einheit in Bad Salzungen ab. Sie sicherte das Auto nicht ordentlich gegen das Wegrollen und so machte sich der Renault selbstständig und stieß gegen einen geparkten PKW. Es entstand glücklicherweise nur leichter Sachschaden.

