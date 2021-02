Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen dabei

Hildburghausen (ots)

Beamte der Hildburghäuser Polizei fuhren Donnerstagabend in der Schleusinger Straße in Hildburghausen Streife. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes bemerkten sie einen Mann, der beim Erblicken des Streifenwagens die Beine in die Hand nahm und davon lief. Die Polizisten verfolgten ihn und fanden ihn wenig später auf dem Parkplatz der Feuerwehr versteckt hinter einem Fahrzeug. Die Kontrolle des Mannes brachten Betäubungsmittel zum Vorschein und an seinem Versteck fanden sie zudem Utensilien für den Konsum von Drogen. Der 18-Jährige erhält eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell