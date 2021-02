Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhäuser

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Donnerstagmittag in zwei Gartenhütten einer Gartenanlage in der Straße "Am Köhlersgehäu" in Zella-Mehlis ein. Sie entwendeten anschließend Werkzeuge im Wert von 50 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Suhler Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell