Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Felder beschädigt

Vacha (ots)

Unbekannte befuhren in der Zeit von Samstag bis Montag mehrere Felder in Vacha. Durch die Autoreifen entstanden Schäden an der bereits eingebrachten Saat. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden. Wie hoch der entstanden Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell