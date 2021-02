Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrug gewittert

Einhausen (ots)

Eine 64-jährige Frau aus Einhausen meldete sich Mittwochnachmittag bei der Meininger Polizei und gab an, einen Tag zuvor einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter einer Lotteriegesellschaft erhalten zu haben. Dieser gab an, sie hätte 69.000 Euro gewonnen und es würde sich zur weiteren Abwicklung am Folgetag ein weiterer Mitarbeiter bei ihr melden. Mittwochnachmittag klingelte das Telefon erneut und eine Frau erklärte der 64-Jährigen den weiteren Werdegang. Sie müsse zur Abwicklung lediglich Gutscheinkarten im Wert von 1.000 Euro kaufen und anschließend die Codes durchgeben. Die Frau teilte der angeblichen Mitarbeiterin mit, aktuell nicht so viel Geld zu haben und bat um Aufschub, welcher ihr gewährt wurde. Nach dem Telefonat informierte sie ihre Tochter, die den Betrug witterte und ihrer Mutter riet, sich umgehend an die Polizei zu wenden. Glücklicherweise ist kein Schaden entstanden.

