Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Abbiegen

Kloster Veilsdorf (ots)

Ein 42-jähriger LKW-Fahrer befuhr Mittwochmorgen die Bundesstraße 89 von Veilsdorf nach Heßberg. Er wollte auf dieser Strecke nach links in die Hauptstraße abbiegen und betätigte den Blinker. Ein Suzuki-Fahrer setzte in diesem Moment jedoch zum Überholen an. Der Lastwagenfahrer übersah den PKW und stieß mit diesem zusammen. Es blieb bei Blechschäden.

