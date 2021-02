Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Eisfeld (ots)

Ein Zeuge beobachtete Mittwochvormittag, wie ein Senior seinen VW auf einem Parkplatz in der Straße "Am Weihbach" in Eisfeld einparkte und dabei einen Suzuki beschädigte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr er anschließend davon. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und so konnte der Verursacher schnell ermittelt werden. Der 83-Jährige muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

