Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: An Hauswand gerutscht

Heldburg (ots)

Ein 36-jähriger Audi-Fahrer befuhr Mittwochmorgen die Hellinger Straße in Heldburg in Richtung Marktplatz. Auf der vereisten Fahrbahn geriet er mit seinem PKW ins Rutschen, stieß zuerst an einen Baum und schließlich an eine Hauswand. Die Beifahrerin und auch der 36-Jährige selbst verletzten sich leicht. Am Audi und der Hauswand entstand Sachschaden.

