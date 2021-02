Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trotz Gegenverkehr überholt und abgehauen

Hämbach (ots)

Am 21.02.2021, 14.15 Uhr kam auf der Bundesstraße 62 zwischen Merkers und Hämbach zu einem Verkehrsunfall, bei der Unfallverursacher sich pflichtwidrig vom Unfallort entfernte. Der Fahrer eines PKW Ford befuhr die Bundesstraße aus Merkers kommend in Richtung Hämbach. Am Ausgang der oberen Teichkurve wurde er von einem PKW Opel überholt, obwohl ihm ein LKW entgegen kam. Der Opel streifte den Ford am Spiegel und beim Wiedereinordnen auch noch am linken Kotflügel und an der Stoßstange. Der Fahrzeugführer des roten Opel setzte aber seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Personen, die zu diesem Verkehrsunfall sachdienliche Hinweise gegen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695 551 0. Insbesondere der Fahrer des LKW im Gegenvekehr sollte sich bitte bei der Polizei melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell