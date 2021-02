Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug betrunken gefahren

Hildburghausen (ots)

Ein 42-Jähriger setzte sich am 16.02.2021 gegen 18.30 Uhr nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem anderen Mann in der Eisfelder Straße in Hildburghausen in seinen PKW Ford Fiesta und fuhr trotz Alkoholkonsums durch Hildburghausen. Auf einem nahegelegenen Parkplatz wurde der Fiesta-Fahrer kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und im Klinikum Hildburghausen durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und seinen Führerschein musste der 42-Jährige abgebeben.

