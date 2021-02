Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad geklaut

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter hatten am 16.02.2021 in der Zeit von 9.00 Uhr bis 15:00 Uhr, aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen ein Mountainbike entwendet. Das Fahrrad war mit einem Einkaufskorb auf dem Gepäckträger ausgestattet. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 35 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu möglichen Tätern oder zum Diebstahl selbst machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

