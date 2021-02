Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Renitenter Dieb verletzt Angestellte

Suhl (ots)

Ein 25-jähriger Mann befüllte Montagabend seinen Einkaufskorb in einem Lebensmittelmarkt in der Straße "Senfte" in Suhl mit unterschiedlichen Waren. Anschließend wollte er, ohne zu bezahlen gehen. Eine Angestellte stellte sich ihm in den Weg. Der Mann versuchte sie mit dem Korb wegzudrängen und verletzte die Frau an der Hand. Es gelang den Mitarbeitern jedoch, den Diebstahl zu verhindern und den Mann in das Büro zu bitten. Kurz vor der Tür rastete der Mann unvermittelt aus und trat gegen eine Angestellte. Diese erlitt einen Beinbruch. Der 25-Jährige flüchtete und stieß auf seinem Weg gegen eine Glastür, anschließend öffnete er diese und verschwand. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte er wenig später von Beamten des Inspektionsdienstes vorläufig festgenommen werden. Er wird am heutigen Dienstag (16.02.2021) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell