LPI-SHL: Schornsteinbrand

Grumbach (ots)

Polizei und Feuerwehr eilten Montagabend zu einem Schornsteinbrand in die Alte Schmalkalder Straße in Grumbach. Die Bewohner des Hauses konnten dieses unverletzt verlassen und die Kameraden der Feuerwehr begonnen sogleich mit den Löscharbeiten. Glücklicherweise beschränkte sich das Feuer lediglich auf den Schornstein und keine anderen Gebäudeteile. Die Bewohner konnten nach der Brandbekämpfung zurück in ihre vier Wände.

