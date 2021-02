Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Fambach (ots)

Ein 50-jähriger Mann parkte seinen LKW am Montag gegen 7:40 Uhr am Straßenrand in der Karl-Marx-Straße in Fambach. Er war gerade beim Entladen, als ein bislang unbekannter Fahrer einen Kleinbusses am Laster vorbeifuhr und diesen am Außenspiegel beschädigte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr er davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell